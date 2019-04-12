Майская надбавка: с чем связан рост реальной заработной платы в России

Реальная заработная плата в России по итогам 2018 года увеличилась на 6,8%, что является самым высоким показателем с 2012 года, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Эксперты связывают это с ростом производства и повышением зарплат бюджетников в соответствии с майскими указами президента. Другим важным фактором стало снижение инфляции, что сократило потери россиян из-за повышения потребительских цен.

Реальная заработная плата россиян в 2018 году увеличилась на 6,8% и показала самый большой прирост с 2012 года. Об этом 12 апреля заявил министр труда Максим Топилин, сообщает ТАСС.

Реальная зарплата, учитывающая уровень инфляции, растёт третий год подряд после снижения в 2015 году. При этом темпы роста постепенно ускоряются — так, в 2016 году увеличение составило 0,8%, в 2017-м — 2,9%. Такие данные приводит Росстат.

В свою очередь среднемесячная начисленная заработная плата (без учёта инфляции) в 2018 году выросла на 9,9% и достигла 43400 рублей. За 11 месяцев 2018 года быстрее всего оплата труда увеличивалась у работников здравоохранения и социальных услуг — 24,6% по отношению к тому же периоду 2017 года. Сотрудники библиотек, архивов и музеев стали получать больше на 22,1%, работники образования — на 14,8%.

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Помимо бюджетной сферы, заметный рост зарплат наблюдался в полиграфии — 14,7%, в сфере информации и связи — 13,9%, производстве нефтепродуктов — 12,2%, лесоводстве и лесозаготовках — 12,1%.

В октябре прошлого года в ходе правительственного часа в Совете Федерации Максим Топилин заявил, что заработная плата в 2018 году растёт беспрецедентными темпами. Министр отметил, что во многом это связано с увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 мая 2018 года и выполнением майских указов президента по увеличению зарплат отдельным категориям бюджетников.

Напомним, в марте 2018 года был принят закон, приравнивающий МРОТ к прожиточному минимуму. В результате с 1 мая прошлого года минимальная зарплата выросла с 9489 рублей в месяц до 11163 рублей.

Ведущий научный сотрудник лаборатории макроэкономических исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Ольга Изряднова отмечает, что повышение МРОТ позволило уменьшить дифференциацию доходов населения. Вместе с тем, по словам эксперта, влияние МРОТ было ограниченным, поскольку повышение произошло лишь со второго квартала 2018 года.

Основными факторами, обеспечившими рост заработных плат в 2018 году, Изряднова считает реализацию майских указов президента России по повышению заработной платы в бюджетном секторе, а также рост производства.

«В прошлом году увеличилась динамика производства практически по всем отраслям. Это позволило улучшить материальное обеспечение работников. Кроме того, увеличению заработной платы в реальном выражении также способствовало снижение инфляции. В 2014—2015 годах рост потребительских цен был высоким, а в 2018-м он заметно снизился», — пояснила эксперт беседе с RT.

По данным Росстата, промышленное производство в России в 2018 году выросло на 2,9% по сравнению с 2017 годом. При этом добыча полезных ископаемых прибавила 4,1%, обрабатывающее производство — 2,6%, производство пищевых продуктов — 4,9%.

Позитивным сигналом стало также снижение задолженности организаций по зарплате. На 1 января 2019 года долг перед сотрудниками составил 2,42 млрд рублей — на 650 млн. рублей или 21,2% меньше, чем на 1 декабря 2018-го. Как отмечают в Росстате, объём просроченной задолженности на начало года составил менее 1% месячного фонда заработной платы.

В первые месяцы 2019 года темпы роста номинальной заработной платы в России несколько снизились — до 6,1% в январе и 6,0% в феврале. Как пояснили в Центробанке, снижение было обусловлено эффектом базы — дело в том, что активное повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы и культуры пришлось как раз на первый квартал 2018 года.

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Факторы, обеспечившие рост реальных зарплат в прошлом году, сохранятся и в 2019-м. Так с 1 января текущего года МРОТ повысился до 11280 рублей — величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2018 года.

Продолжится повышение зарплат бюджетникам и представителям других сфер. По информации Минтруда, которую приводит ТАСС, расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2019 году составят 5 млрд рублей.

По прогнозу экспертов Финансового университета при правительстве России, реальная зарплата россиян в 2019 году увеличится не менее чем на 4%. В случае оптимистического сценария рост может составить 7%.

«Думаю, что рост заработной платы останется в тех пределах, которых мы достигли в 2018 году. У нас по-прежнему сохраняется положительная динамика производства, что увеличивает доходы населения. Кроме того, инфляция, несмотря на некоторый рост в начале года, остаётся в допустимых пределах», — заключила Ольга Изряднова.