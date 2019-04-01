От нацпроектов до роста объёмов кредитования: чем объясняется рекордная активность в промышленности России

В марте деловая активность в российской промышленности повысилась до рекордного уровня за последние два года. По этому показателю национальное производство РФ опередило Китай, Японию, США и еврозону. Такую ситуацию эксперты связывают с притоком новых заказов, выполнением нацпроектов и растущими объёмами кредитования компаний.

Деловая активность в российской промышленности продемонстрировала рекордный показатель за последние два года, отмечается в исследовании аналитического агентства IHS Markit. Согласно оценке организации, в марте индекс PMI обрабатывающих отраслей страны резко вырос с 50,1 до 52,8 пункта. Значение стало максимальным с января 2017 года.

Индекс PMI отражает реальное состояние конкретной отрасли. Значение выше 50 пунктов свидетельствует о позитивной экономической ситуации, ниже 50 пунктов — о стагнации сектора.

Позитивную динамику эксперты объясняют общим ростом объёмов производства в России за счёт увеличения числа новых заказов. Такая ситуация привела к повышению деловых ожиданий в промышленности и усилению оптимизма предпринимателей.

«Дальнейшее увеличение новых заказов стало фактором, способствующим повышению деловых ожиданий относительно объёмов производства среди российских производителей в марте. Разработки новых видов продукции, модернизация производства и увеличение рекламы способствовали росту доверия бизнеса. Более того, степень оптимизма достигла максимального уровня с самого начала сбора данных в апреле 2012 года», — говорится в пресс-релизе IHS Markit.

Как отмечают опрошенные RT эксперты, во многом наблюдаемое ускорение национального производства произошло за счёт усиления внутреннего спроса. По словам главного стратега «УНИВЕР Капитал» Дмитрия Александрова, ключевую роль в оживлении сектора сыграло выполнение программ и проектов с государственным участием.

«Речь идёт обо всех программах, реализуемых в рамках национальных проектов — от медицины до дорожного строительства. Поэтому и в отраслевом разрезе по другим исследованиям тоже можно наблюдать довольно сильное оживление, главным образом, в обрабатывающей промышленности. Как ожидается, проекты будут обеспечивать позитив и далее, поскольку позволяют планировать среднесрочные расходы благодаря твёрдым заказам и качественной дебиторской задолженности», — отметил Александров.

Как пояснил эксперт, обычно, если компания получает заказ на выполнение работ или оказание услуг, предоплата клиента отсутствует или является относительно небольшой. В результате возникает риск неполучения денег. В случае выполнения проектов с государственным участием, риск невыплаты снижается, подчеркнул аналитик.

Заметное ускорение российской промышленности началось ещё в феврале. Согласно оценке Росстата, объёмы производства увеличились сразу на 4,1 процентных пункта по сравнению с февралем 2018 года. Прежде аналогичные темпы роста можно было наблюдать лишь в июне 2017 года. Как рассказал RT эксперт компании «Международный финансовый центр» Дмитрий Иногородский, ситуация в отрасли объясняется сезонными факторами.

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«Традиционно весной начинаются стройки, посевные работы, ремонты и прочие долгосрочные сезонные процессы, что оказывает поддержку всем сопутствующим отраслям», — указал аналитик.

По словам экспертов, в последнее время денежный объём заказов российских товаров вырос и за счёт увеличения стоимости продукции после повышения НДС. Как отмечает Дмитрий Иногородский, перезаключение контрактов на поставки с учётом новых цен может дать дополнительный приток капитала во втором квартале 2019 года.

Более того, спрос российских клиентов на промышленные товары заметно увеличился и за счёт роста объёмов кредитования внутри страны. Об этом в беседе с RT рассказал начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян. По данным ЦБ, в марте инфляционные ожидания россиян снизились до 9,1% (против 10,1% в феврале). По оценке эксперта, такая динамика позволила населению и компаниям брать больше кредитов.

«Снижение инфляционных ожиданий положительно сказалось на кредитных ставках. На это обратили внимание рядовые потребители и промышленные предприятия, поспешившие воспользоваться сниженными кредитными ставками для приобретения оборудования и промежуточных товаров и услуг. Так, рост потребительского кредитования в марте составил около 20%, а рост корпоративного кредитования ускорился с 10—12% до примерно 15%», — отметил Авакян.

Против течения

Мартовский показатель деловой активности в производственном секторе России оказался выше чем в других государствах. По данным IHS Markit, в Китае значение промышленного индекса PMI составило 50,8 пункта, в Японии — 49,2 пункта, в Южной Корее — 48,8 пункта, а в США и еврозоне — 52,4 и 47,5 пункта соответственно.

Дмитрий Александров считает, что рост индикатора остаётся неустойчивым по всему миру. Однако, согласно оценке эксперта, в первой половине 2019 года деловая активность в промышленности России будет оставаться положительной.

По мнению шеф-аналитика ГК «Телетрейд» Петра Пушкарёва, если в течение следующих нескольких месяцев производственный PMI России сможет удержаться выше отметки 50 пунктов, то это будет означать долгосрочный интерес покупателей к российской продукции.

«Если в России индекс PMI и другие показатели активности смогут продержаться до конца лета, тогда это действительно может говорить о системном росте привлекательности заказов на российскую продукцию. Сценарий вполне вероятный, особенно если рубль останется стабильным, а дальнейшего роста цен не произойдёт», — заключил Пушкарёв.