Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.

«В прошлом году увеличилась реальная заработная плата на 6,8%», — цитирует главу Минтруда ТАСС.

По его словам, это наиболее высокий показатель с 2012 года.

Осенью Топилин заявлял о беспрецедентном росте зарплат в стране. Он также анонсировал повышение доходов бюджетников в 2019 году.

Ранее был составлен рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами. В их числе — ЯНАО, Чукотка и Hенецкий АО.

Также были названы субъекты России, где ожидается наибольший рост показателя.