Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
- РИА Новости
«В прошлом году увеличилась реальная заработная плата на 6,8%», — цитирует главу Минтруда ТАСС.
По его словам, это наиболее высокий показатель с 2012 года.
Осенью Топилин заявлял о беспрецедентном росте зарплат в стране. Он также анонсировал повышение доходов бюджетников в 2019 году.
Ранее был составлен рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами. В их числе — ЯНАО, Чукотка и Hенецкий АО.
Также были названы субъекты России, где ожидается наибольший рост показателя.