Глава Минтруда анонсировал рост зарплат бюджетников в 2019 году

В 2019 году зарплаты бюджетников, как вошедших, так и не вошедших в майские указы президента России 2012 года, будут расти. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

По его словам, они будут проиндексированы с 1 октября на 4,3%, пишет «Российская газета».

«Никто не отменял требования по соотношению зарплат бюджетников из майских указов... к средней по экономике в регионе. И мы жёстко следим за сохранением соотношения», — рассказал он.

Как указал министр, в 2019 году регионы получат на «сохранение этого баланса» дополнительно 100 млрд рублей.

«На сколько будет расти средняя зарплата в регионе, на столько региональные власти должны будут увеличивать заработную плату этим категориям работников», — добавил он.

Топилин уточнил, что конкретный размер и сроки повышения назвать нельзя, поскольку всё зависит от ситуации в конкретном регионе.

Министр отметил, что в наступившем году ожидается рост реальных зарплат граждан в целом, но более медленными темпами, чем в предыдущем.

Ранее Топилин, говоря о повышении пенсий граждан в 2019 году, рассказал, что средний прирост составит 1000 рублей.

В марте 2018 года глава Минтруда подчёркивал, что повышение зарплат бюджетников связано с выполнением майских указов.

Осенью в Минтруде заявили, что зарплаты в стране растут беспрецедентными темпами.