Топилин заявил о беспрецедентном росте зарплат в России

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Заработные платы в России растут беспрецедентными темпами, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Топилин заявил о беспрецедентном росте зарплат в России
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Как отметил министр в рамках правительственного часа на тему «О ходе реализации государственной программы России «Социальная поддержка граждан», повышение МРОТ повлияло на рост заработных плат.

«По статистике, за этот год заработные платы растут и в реальном, и в номинальном выражении беспрецедентными темпами», — цитирует РИА Новости Топилина.

По его словам, речь идёт об увеличении зарплаты на 11%. Он подчеркнул, что на рост зарплат повлияло и исполнение майских указов.

Ранее был опубликован рейтинг регионов страны, где в 2019 году ожидается наибольший рост зарплат.

В начале июля Топилин заявлял, что за три-четыре месяца 2018 года реальные зарплаты россиян выросли на 10%

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