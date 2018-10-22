Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат в 2019 году

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Финансовый университет при правительстве России составил рейтинг российских регионов, где в 2019 году ожидается наибольший рост зарплат. Об этом сообщает «Российская газета».
Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат в 2019 году
  • РИА Новости

«В 2019 году средние зарплаты могут вырасти на 4—6%, а по оптимистическому прогнозу — на 9%», — заявил проректор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.

По его словам, инфляция в следующем году останется под контролем и, вероятно, не превысит уровня в 4%.

Среди лидеров рейтинга с точки зрения перспектив роста реальных зарплат в течение ближайшего года — город Севастополь, Республика Крым, Ленинградская область, Республика Дагестан, Приморский край, Чеченская Республика, Самарская область, Кемеровская область, Алтайский край, Республика Саха (Якутия).

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