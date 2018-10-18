Названы самые прибыльные профессии в России

Согласно исследованию экспертов аналитического центра НАФИ, больше всего в России зарабатывают финансисты.

Об этом пишет «Российская газета».

Отмечается, что средний заработок финансистов составляет 87 991 рублей.

На втором месте рейтинга оказались профессии, связанные с добычей полезных ископаемых (86 982 рублей), на третьем — со сферой информации и связи (70 839).

Самые низкие зарплаты в таких отраслях, как гостиницы и предприятия общественного питания. Средняя зарплата — 25 842 рублей.

В сельском лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве — 28 251 рублей.

Ранее Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) назвала самые популярные специальности у поступающих в вузы по итогам приёмной кампании 2018 года. Как сообщает m24, это экономика и управление, образование и педагогические науки, юриспруденция. Также среди лидеров — клиническая медицина, информатика и вычислительная техника.