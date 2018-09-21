В Подмосковье 7 тысяч школьников пройдут профподготовку в 2018 году
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Старшеклассники в свободное от учёбы время прослушают программу, рассчитанную на три года. Затем они должны сдать квалификационный экзамен, по итогам которого выдаётся свидетельство о профессии.
На выбор будет предложено 46 рабочих специальностей.
Проект реализуют на базе колледжа «Энергия» в нескольких муниципалитетах с центральной площадкой в Реутове.
Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало о дополнительной сдаче ЕГЭ в регионе.