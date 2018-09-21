В Подмосковье 7 тысяч школьников пройдут профподготовку в 2018 году

В проекте «Путёвка в жизнь школьникам Подмосковья — получение профессии вместе с аттестатом» примут участие 7 тыс. детей в 2018 году, сообщает телеканал «360».

Старшеклассники в свободное от учёбы время прослушают программу, рассчитанную на три года. Затем они должны сдать квалификационный экзамен, по итогам которого выдаётся свидетельство о профессии.

На выбор будет предложено 46 рабочих специальностей.

Проект реализуют на базе колледжа «Энергия» в нескольких муниципалитетах с центральной площадкой в Реутове.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало о дополнительной сдаче ЕГЭ в регионе.