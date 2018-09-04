В Хабаровском крае началась дополнительная сдача ЕГЭ

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В Хабаровском крае началась дополнительная сдача Единого и Основного государственных экзаменов.
В Хабаровском крае началась дополнительная сдача ЕГЭ
  • РИА Новости

Улучшить свои результаты в ЕГЭ по русскому языку собрались три человека, по математике — 26 человек.

Пересдать ОГЭ планируют 345 выпускников девятых классов, передаёт ИА «Хабаровский край».

«Это пересдача только для тех, кто сдал экзамены в основной период на «двойку», — уточнила министр образования и науки региона Алла Кузнецова.

Дополнительный период сдачи ЕГЭ проходит по всей России с 4 по 15 сентября. В Оренбургской области в эти дни пересдавать и досдавать экзамен будут четыре человека. Об этом сообщает RIA56.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, что студенты, поступающие в медицинские вузы, набрали самые высокие баллы в рамках Единого государственного экзамена.

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