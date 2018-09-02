Скворцова рассказала, студенты каких российских вузов получили самые высокие баллы по ЕГЭ

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, что студенты, поступающие в медицинские вузы, набрали самые высокие баллы в рамках Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Самый высокий балл ЕГЭ получили абитуриенты по медицинским специальностям», — уточнила она, выступая на церемонии посвящения в студенты, которая прошла в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова.

Ранее сообщалось, что в 2018 году 17,01% выпускников из числа тех, кто сдавал ЕГЭ по биологии, не смогли набрать минимальное количество баллов.

Также сайт kp.ru передавал, что министр просвещения России Ольга Васильева не поддержала идею перехода на другую систему оценок в школе.