Минтруд рассказал о повышении пенсии россиян в 2019 году

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал в эфире «России-24» о повышении пенсий россиян в 2019 году.

По его словам, прибавка будет зависеть от стажа работы и размера заработка, однако средний прирост составит 1000 рублей.

«Если есть такой человек, у которого пенсия составляет 14 414 рублей (мы исходили из этой цифры, это средняя страховая пенсия по старости), то у него ровно на 1000 рублей будет увеличение. Если пенсия ниже, допустим 10 000 рублей, то увеличение составит 705 рублей, потому что индекс увеличения пенсий составляет 7,05%», — объяснил Топилин.

При этом он отметил, что если пенсия больше, например около 20 000 рублей, то прирост составит примерно 1600—1700 рублей.

«Все в любом случае будут получать прожиточный минимум пенсионеров в том или ином регионе… То есть эта система уже настроена. Уже пенсионный фонд перевёл все деньги и в кредитные организации, и в отделения почтовой связи, так что все выплаты произойдут с первых чисел января. Все будут получать уже новую пенсию», — резюмировал министр.

Ранее премьер-министр России Медведев заявил, что повышение пенсионного возраста стало самым трудным решением властей за последнее десятилетие.



