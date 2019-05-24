В Свердловской области планируют поднять зарплаты бюджетникам

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Доходы бюджета Свердловской области увеличатся на 4,5 млрд рублей в 2019 году — до 254,2 млрд. Об этом сообщает TagilCity.ru со ссылкой на региональное правительство.
В Свердловской области планируют поднять зарплаты бюджетникам
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Расходы вырастут на 11 млрд рублей — до 268,4 млрд.

Благодаря дополнительным средствам в регионе намерены поднять зарплаты бюджетникам. Также планируется увеличить финансирование национальных проектов.

Как заявила министр финансов региона Галина Кулаченко, 3,3 млрд рублей будет направлено на повышение зарплаты работников бюджетной сферы.

Ассигнования в дорожный фонд составят 1,7 млрд рублей, на модернизацию ЖКХ и переселение граждан из аварийного жилья — 1,9 млрд.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался о деятельности регионального правительства в 2018 году.

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