В Свердловской области планируют поднять зарплаты бюджетникам
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- РИА Новости
Расходы вырастут на 11 млрд рублей — до 268,4 млрд.
Благодаря дополнительным средствам в регионе намерены поднять зарплаты бюджетникам. Также планируется увеличить финансирование национальных проектов.
Как заявила министр финансов региона Галина Кулаченко, 3,3 млрд рублей будет направлено на повышение зарплаты работников бюджетной сферы.
Ассигнования в дорожный фонд составят 1,7 млрд рублей, на модернизацию ЖКХ и переселение граждан из аварийного жилья — 1,9 млрд.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался о деятельности регионального правительства в 2018 году.