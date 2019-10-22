В России зарплаты бюджетников в 2020 году вырастут на 7%

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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2020 году рост заработных плат работников бюджетной сферы составит 7%, а увеличение инфляции прогнозируется на уровне 3—4%.
В России зарплаты бюджетников в 2020 году вырастут на 7%
  • РИА Новости

По его словам, бюджет составлен так, чтобы «инфляционный налог не съедал заработную плату», пенсию и сбережения.

«Рост заработной платы бюджетников на следующий год составит 7%, а рост инфляции, по прогнозам на следующий год, мы предполагаем на уровне от 3 до 4%», — цитирует РИА Новости главу Минфина. 

В апреле министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%, что является самым высоким показателем с 2012 года.

С 1 октября в России, согласно распоряжению российского премьера Дмитрия Медведева, на 4,3% проиндексированы зарплаты работников бюджетной сферы.

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