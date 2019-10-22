В России зарплаты бюджетников в 2020 году вырастут на 7%
- РИА Новости
По его словам, бюджет составлен так, чтобы «инфляционный налог не съедал заработную плату», пенсию и сбережения.
«Рост заработной платы бюджетников на следующий год составит 7%, а рост инфляции, по прогнозам на следующий год, мы предполагаем на уровне от 3 до 4%», — цитирует РИА Новости главу Минфина.
В апреле министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%, что является самым высоким показателем с 2012 года.
С 1 октября в России, согласно распоряжению российского премьера Дмитрия Медведева, на 4,3% проиндексированы зарплаты работников бюджетной сферы.