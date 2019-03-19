Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%
- РИА Новости
«Принять меры по увеличению с 1 октября 2019 года на 4,3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда», — говорится в опубликованном документе.
Уточняется, что индексация зарплат коснётся работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений, а также служащих федеральных госорганов и гражданского персонала воинских частей.
В начале января министр труда и социальной защиты Максим Топилин анонсировал индексацию зарплат бюджетников с 1 октября на 4,3% в рамках выполнения майских указов президента России Владимира Путина.
В начале марта Росстат опубликовал данные о зарплатах гражданских служащих в федеральных органах власти за 2018 год.