«Повторяют штампы»: в России ответили на намерение Киева провести переговоры о «возвращении» Крыма

Никакого варианта перехода Крыма в состав Украины нет, заявили в Совете Федерации, комментируя высказывание спикера украинского МИД о готовности Киева к переговорам о «возвращении» полуострова. В Госдуме подчеркнули, что в России этот вопрос закрыт, а от Запада «можно дождаться только сочувствия». По мнению экспертов, вместо российского полуострова Киеву следует обратить внимание на реальные внутренние проблемы Украины, которые беспокоят её жителей.

Никакого варианта возврата Крыма Украине нет, заявил в беседе с RT член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. Таким образом он ответил на высказывание спикера МИД Украины о готовности Киева вести переговоры о «восстановлении» суверенитета над полуостровом.

«На Украине думают только о своём рейтинге, о том, как выглядят в глазах граждан. На самом же деле все понимают, что никакого варианта возврата Крыма в состав Украины нет. При этом люди, занимающие определённые должности, повторяют штампы, которые сформировались на протяжении пяти лет и которые, как они считают, нравятся избирателям», — считает сенатор.

По словам Цекова, если бы украинское руководство заботилось о своей стране, оно бы вело адекватные и конструктивные переговоры с Россией.

Ранее спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила, что Киев готов вернуться к обсуждению «восстановления украинского суверенитета» над полуостровом «в дополнение к переговорам в нормандском формате».

Также по теме «Задайте людям вопросы»: глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров Глава Крыма Сергей Аксёнов пригласил Владимира Зеленского посетить полуостров. По его словам, всем украинским политикам следует...

Также она прокомментировала высказывание замминистра иностранных дел России Андрея Руденко. Ранее он заявил, что признание Крыма российским стало хорошей основой для урегулирования вопроса о морском разграничении.

«Наглое требование чиновника РФ о признании незаконной оккупации Крыма — очередная грязная манипуляция Кремля», — приводит слова Зеленко Интерфакс-Украина.

Как предположил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с RT, заявление представителя украинского МИД могло быть сделано для «красного словца» и демонстрации приверженности Киева к прежним позициям.

«Только вот кто будет с Украиной обсуждать вопрос возвращения Крыма — это, наверное, главная интрига предстоящей встречи в нормандском формате. Россия на обсуждениях поставила крест, от Запада можно дождаться только сочувствия, итого получается обсуждение с самим собой?» — задался вопросом Бальбек.

Парламентарий также предположил, что речь может идти о попытке создать «нервозную ситуацию» на фоне обсуждений возможной встречи в нормандском формате.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

Зеленский о «борьбе» за Крым

Статус Крыма систематически упоминается украинскими политиками разного уровня. О намерении «вернуть» полуостров неоднократно говорил и президент Украины Владимир Зеленский. В сентябре он заявил, что Киев будет «бороться за Крым не только словами», и назвал ситуацию с полуостровом «самой сложной».

«Скажу честно, мы думаем, у нас есть несколько форматов, есть несколько идей. Но я не могу вам об этом говорить, это слишком рано. Это будет как с обменом, поэтому я не хочу, чтобы кто-то использовал наши идеи», — приводит Liga.net слова главы украинского государства.

«Мы думаем о модели. Если можно, я остановлюсь на этом. Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым, и не только словами», — добавил он.

До этого, в конце августа, Зеленский обозначил перед Верховной радой нового созыва её основные задачи. Среди прочих направлений он упомянул завершение конфликта на юго-востоке Украины и «возвращение» Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский

Reuters

© Gleb Garanich

«Самой главной задачей являются укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны в Донбассе и возвращение аннексированного Российской Федерацией Крыма», — сказал Зеленский в эфире «112 Украина».

Комментируя претензии Киева к российскому полуострову, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс исключил вероятность каких-либо переговоров на этот счёт.

«Они всё никак не могут успокоиться и на своей глупой волне продолжают дискуссию и историю. Им, видимо, нечем заняться, поэтому выдумывают всякую ерунду. Вопрос, связанный с принадлежностью Крыма, решён раз и навсегда, это случилось 16 марта 2014 года, и к этому вопросу бесполезно возвращаться», — приводит слова Фикса РИА Новости.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко иронично отметил, что нынешние украинские власти «всё никак не уйдут из статуса шоу-бизнеса». По мнению эксперта, жители Украины интересуются не Крымом, а другими проблемами.

Он также предположил, что подобная риторика Киева — способ отвлечь внимание от некомпетентных действий по урегулированию ситуации на Донбассе.