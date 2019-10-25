«Повторяют штампы»: в России ответили на намерение Киева провести переговоры о «возвращении» Крыма
- Вид на город Судак
- РИА Новости
- © Владимир Вяткин
Никакого варианта возврата Крыма Украине нет, заявил в беседе с RT член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. Таким образом он ответил на высказывание спикера МИД Украины о готовности Киева вести переговоры о «восстановлении» суверенитета над полуостровом.
«На Украине думают только о своём рейтинге, о том, как выглядят в глазах граждан. На самом же деле все понимают, что никакого варианта возврата Крыма в состав Украины нет. При этом люди, занимающие определённые должности, повторяют штампы, которые сформировались на протяжении пяти лет и которые, как они считают, нравятся избирателям», — считает сенатор.
По словам Цекова, если бы украинское руководство заботилось о своей стране, оно бы вело адекватные и конструктивные переговоры с Россией.
Ранее спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила, что Киев готов вернуться к обсуждению «восстановления украинского суверенитета» над полуостровом «в дополнение к переговорам в нормандском формате».
Также она прокомментировала высказывание замминистра иностранных дел России Андрея Руденко. Ранее он заявил, что признание Крыма российским стало хорошей основой для урегулирования вопроса о морском разграничении.
«Наглое требование чиновника РФ о признании незаконной оккупации Крыма — очередная грязная манипуляция Кремля», — приводит слова Зеленко Интерфакс-Украина.
Как предположил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с RT, заявление представителя украинского МИД могло быть сделано для «красного словца» и демонстрации приверженности Киева к прежним позициям.
«Только вот кто будет с Украиной обсуждать вопрос возвращения Крыма — это, наверное, главная интрига предстоящей встречи в нормандском формате. Россия на обсуждениях поставила крест, от Запада можно дождаться только сочувствия, итого получается обсуждение с самим собой?» — задался вопросом Бальбек.
Парламентарий также предположил, что речь может идти о попытке создать «нервозную ситуацию» на фоне обсуждений возможной встречи в нормандском формате.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.
Зеленский о «борьбе» за Крым
Статус Крыма систематически упоминается украинскими политиками разного уровня. О намерении «вернуть» полуостров неоднократно говорил и президент Украины Владимир Зеленский. В сентябре он заявил, что Киев будет «бороться за Крым не только словами», и назвал ситуацию с полуостровом «самой сложной».
«Скажу честно, мы думаем, у нас есть несколько форматов, есть несколько идей. Но я не могу вам об этом говорить, это слишком рано. Это будет как с обменом, поэтому я не хочу, чтобы кто-то использовал наши идеи», — приводит Liga.net слова главы украинского государства.
«Мы думаем о модели. Если можно, я остановлюсь на этом. Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым, и не только словами», — добавил он.
До этого, в конце августа, Зеленский обозначил перед Верховной радой нового созыва её основные задачи. Среди прочих направлений он упомянул завершение конфликта на юго-востоке Украины и «возвращение» Крыма.
- Президент Украины Владимир Зеленский
- Reuters
- © Gleb Garanich
«Самой главной задачей являются укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны в Донбассе и возвращение аннексированного Российской Федерацией Крыма», — сказал Зеленский в эфире «112 Украина».
Комментируя претензии Киева к российскому полуострову, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс исключил вероятность каких-либо переговоров на этот счёт.
«Они всё никак не могут успокоиться и на своей глупой волне продолжают дискуссию и историю. Им, видимо, нечем заняться, поэтому выдумывают всякую ерунду. Вопрос, связанный с принадлежностью Крыма, решён раз и навсегда, это случилось 16 марта 2014 года, и к этому вопросу бесполезно возвращаться», — приводит слова Фикса РИА Новости.
В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко иронично отметил, что нынешние украинские власти «всё никак не уйдут из статуса шоу-бизнеса». По мнению эксперта, жители Украины интересуются не Крымом, а другими проблемами.
Он также предположил, что подобная риторика Киева — способ отвлечь внимание от некомпетентных действий по урегулированию ситуации на Донбассе.