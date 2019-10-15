Киев не намерен прекращать железнодорожное сообщение с Россией

Короткая ссылка
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен прекращать железнодорожное сообщение с Россией, передаёт УНИАН.
Киев не намерен прекращать железнодорожное сообщение с Россией
  • РИА Новости

«Если будет принято решение на высшем политическом уровне, что мы будем изолироваться, то тогда об этом будет отдельно сообщено, пока это сообщение не закрывают», — сказал Криклий, отметив наличие обязательств перед Всемирной торговой организацией (ВТО), где предусмотрен этот транзит.

По его словам, железнодорожное сообщение между странами принесло в украинский бюджет 3 млрд гривен ($120 млн) налоговых поступлений в 2018 году.

При его ограничении перевозки по маршрутам будут осуществляться через третьи страны, которые получат от этого прибыль.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко допустил возможность восстановления железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву областями Донбасса.

В июле на сайте украинского президента Владимира Зеленского появились петиции с просьбами возобновить авиасообщение между Украиной и Россией и вернуть возможность ездить на поезде в Крым.

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара, комментируя петиции, сказал, что «не по нашей инициативе транспортная сеть была разорвана, это было политическое решение украинских властей».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить