Зеленского призвали возобновить авиасообщение с Россией

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На сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой возобновить авиасообщение между Украиной и Россией, так как из-за его отмены «страдают в основном украинцы».
Зеленского призвали возобновить авиасообщение с Россией
  • РИА Новости

«Из-за отмены авиасообщения страдают в основном украинцы, которые не могут видеться с семьёй», — говорится в тексте петиции, которая была размещена 25 июля.

К настоящему времени она набрала 76 голосов из 25 тыс. необходимых для того, чтобы её рассмотрели в офисе президента Украины.

Ранее на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой вернуть возможность ездить на поезде в Крым.

Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс назвал такой призыв «очень позитивной вещью». По его мнению, «психология украинцев меняется в сторону мирного решения вопроса».

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