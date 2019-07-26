Зеленского попросили вернуть возможность ездить на поезде в Крым

На сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой вернуть возможность ездить на поезде в Крым.

«Пусть возвращение Крыма под украинскую юрисдикцию ещё за горами, хотя бы дайте возможность украинцам свободно посещать украинскую же территорию в Крыму. Для этого не нужно строить новые железнодорожные пути, инфраструктура давно налажена», — говорится в тексте петиции, которую опубликовал «житель Севастополя, переселенец» Ростислав Кохно.

По его словам, в настоящее время люди должны «бронировать себе место чуть ли не за месяц», потому что пассажирский поток в Крым «очень большой».

Ранее украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.