Зеленского попросили вернуть возможность ездить на поезде в Крым

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На сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой вернуть возможность ездить на поезде в Крым.
Зеленского попросили вернуть возможность ездить на поезде в Крым
  • РИА Новости

«Пусть возвращение Крыма под украинскую юрисдикцию ещё за горами, хотя бы дайте возможность украинцам свободно посещать украинскую же территорию в Крыму. Для этого не нужно строить новые железнодорожные пути, инфраструктура давно налажена», — говорится в тексте петиции, которую опубликовал «житель Севастополя, переселенец» Ростислав Кохно.

По его словам, в настоящее время люди должны «бронировать себе место чуть ли не за месяц», потому что пассажирский поток в Крым «очень большой».

Ранее украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.

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