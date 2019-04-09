В «Укрзалізнице» заявили о сокращении пассажиропотока с Украины в Россию

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Компания «Укрзалізниця» («Украинские железные дороги») заявила о сокращении пассажиропотока с Украины в Россию.
В «Укрзалізнице» заявили о сокращении пассажиропотока с Украины в Россию
  • РИА Новости

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ответ АО «Укрзалізниця» на соответствующий запрос.

По данным украинской компании, в 2014 году по маршруту Украина — Россия были перевезены 2,2 млн пассажиров, а в 2018 году это количество составляло 772,9 тыс. пассажиров, что на 1,4 млн (то есть на 64,3%) меньше.

Вместе с этим в направлении Россия — Украина в пассажирских поездах в 2014 году были перевезены 2,1 млн пассажиров, в 2018 году — 760,3 тыс. пассажиров. Таким образом, за последние пять лет общее снижение железнодорожного пассажиропотока по данному маршруту составляет 1,3 млн пассажиров (63,7%).

В сентябре 2018 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что пассажиропоток из страны в Россию снизился в пять раз с 2013 года.

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