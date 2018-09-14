В Киеве заявили о пятикратном сокращении пассажиропотока с Украины в Россию

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что пассажиропоток из страны в Россию снизился в пять раз с 2013 года.

«Мы видим чёткую динамику сокращения пассажиропотока в сторону Российской Федерации — в пять раз с 2013 года. Мы видим динамику роста в сторону Евросоюза и огромный спрос на внутренние перевозки», — сказал он в эфире телеканала «Прямой».

Омелян назвал его идею закрыть железнодорожное сообщение с Москвой абсолютно верной.

При этом министр с сожалением отметил снижение грузового потока на Украине. Так, по его словам, ежегодно он падает примерно на 3—5%.

Ранее Омелян заявил, что возможное прекращение железнодорожного и автобусного сообщения с Россией пойдёт на пользу Украине. Он сообщил, что поезда, которые ездили на российскую территорию, будут использоваться для обеспечения спроса на внутренние перевозки.



