В Киеве заявили о пятикратном сокращении пассажиропотока с Украины в Россию

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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что пассажиропоток из страны в Россию снизился в пять раз с 2013 года.
В Киеве заявили о пятикратном сокращении пассажиропотока с Украины в Россию
  • Reuters

«Мы видим чёткую динамику сокращения пассажиропотока в сторону Российской Федерации — в пять раз с 2013 года. Мы видим динамику роста в сторону Евросоюза и огромный спрос на внутренние перевозки», — сказал он в эфире телеканала «Прямой».

Омелян назвал его идею закрыть железнодорожное сообщение с Москвой абсолютно верной.

При этом министр с сожалением отметил снижение грузового потока на Украине. Так, по его словам, ежегодно он падает примерно на 3—5%.

Ранее Омелян заявил, что возможное прекращение железнодорожного и автобусного сообщения с Россией пойдёт на пользу Украине. Он сообщил, что поезда, которые ездили на российскую территорию, будут использоваться для обеспечения спроса на внутренние перевозки.

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