На Украине намерены отменить поезда из Киева и Львова в Москву в ближайшие годы

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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в ближайшие годы будут отменены поезда из Киева и Львова в Москву.
На Украине намерены отменить поезда из Киева и Львова в Москву в ближайшие годы
  • РИА Новости

Об этом сообщает УНН.

«Это направление умирает само по себе. В прошлом году у нас был в первый раз больше пассажиропоток в направлении Евросоюза, чем в восточном направлении. Падение рынка пассажирских перевозок по железной дороге ежегодно — 15—20%, этот тренд сохраняется... Я думаю, ещё несколько лет — и мы закроем этот поезд», — сказал он.

Как добавил министр, многие украинцы понимают, что в Европейском союзе можно зарабатывать гораздо больше денег.

В январе Омелян заявил, что пассажиропоток из страны в Россию снизился на 15% в 2018 году.

В феврале 2018 года в компании «Укрзалізниця» сообщили, что в 2017 году самым прибыльным на Украине стал поезд №5/6 Киев — Москва. Второй по прибыльности — маршрут из Одессы в Москву.

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