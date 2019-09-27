В Госдуме оценили заявление Киева об опасности авиасообщения с Россией

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал RT заявление главы Мининфраструктуры Украины Владислава Криклия об «опасности» восстановления авиасообщения с Россией.

«Восстановление авиасообщения послужит только улучшению отношений России и Украины. Конечно, выгоднее ездить из страны в страну напрямую», — считает депутат.

По словам Калашникова, никакой опасности для Киева в восстановлении сообщения нет, кроме «полного налаживания взаимоотношений» между Россией и Украиной.

Ранее Криклий рассказал об опасности восстановления авиасообщения с Россией.

По его словам, Украине «надо иметь какой-то суицидальный настрой», чтобы пойти на такой шаг.

Министр также отметил, что железнодорожное сообщение Украины с Россией является отдельным вопросом.