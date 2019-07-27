В Крыму поддержали восстановление транспортного сообщения с Украиной

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал петиции на сайте украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости восстановления железнодорожного и авиасообщения между Украиной и Россией.

«За пять лет мы увидели, что, несмотря на запугивания, антироссийскую, антикрымскую линию на Украине, количество людей с Украины, посещающих полуостров, ежегодно росло. Если в 2014 году это были десятки тысяч, то в этом году это уже сотни тысяч украинских туристов. Я думаю, что к концу летнего периода это число приблизится к 0,5 млн человек», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что необорудованность крымско-украинской границы со стороны Украины вынуждает украинских туристов пользоваться личным транспортом или добираться до границы пешком.

«Не по нашей инициативе транспортная сеть была разорвана, это было политическое решение украинских властей... Для Киева восстановление железнодорожного сообщения было бы трагедией с точки зрения антироссийской риторики», — добавил Ганжара.

Ранее на сайте президента Украины появились петиции о восстановлении железнодорожного и авиасообщения с Крымом.