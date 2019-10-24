МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.

«Мы готовы к переговорам в любом формате, главной целью которых станет восстановление суверенитета Украины над оккупированными Россией Автономной республикой Крым и городом Севастополь», — цитирует Зеленко Интерфакс-Украина.

Она отметила готовность к переговорам в нормандском формате, направленным на восстановление суверенитета страны над «оккупированными Россией частями Донецкой и Луганской областей».

«В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву именно Украина является прибрежным государством в Чёрном, Азовском морях и Керченском проливе, в водах, прилегающих к украинскому Крыму», — добавила она, назвав признание данных территорий российскими «очередной грязной манипуляцией Кремля».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что никогда не забудет о Крыме, возвращение которого станет «следующим вызовом».

В сентябре белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Россия не вернёт Украине Крым.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.