Зеленский заявил, что не забудет о Крыме

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Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на мероприятиях по случаю Дня защитника Украины, заявил, что никогда не забудет о Крыме.
Зеленский заявил, что не забудет о Крыме
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«Мы не забываем и не забудем о... Крыме, возвращение которого станет нашим следующим вызовом», — приводит Интерфакс слова Зеленского.

Ранее Зеленский заявил, что выступает против военного положения и военного решения в Крыму и Донбассе.

В Совфеде оценили слова Зеленского.

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