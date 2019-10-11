Зеленский заявил, что не забудет о Крыме
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на мероприятиях по случаю Дня защитника Украины, заявил, что никогда не забудет о Крыме.
- ©president.gov.ua
«Мы не забываем и не забудем о... Крыме, возвращение которого станет нашим следующим вызовом», — приводит Интерфакс слова Зеленского.
Ранее Зеленский заявил, что выступает против военного положения и военного решения в Крыму и Донбассе.
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