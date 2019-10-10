Эксперт прокомментировал заявление Зеленского по Крыму
- РИА Новости
«Это заведёт ситуацию в тупик. Достижением нормандского формата было то, что вопрос Крыма был вынесен за рамки», — считает эксперт.
По его словам, попытка Зеленского вернуть тему в повестку переговоров может привести к самороспуску нормандского формата.
Мухин также выразил мнение, что Германия и Франция не поддержат инициативу президента Украины.
Ранее Зеленский заявил, что выступает против военного положения и военного решения в Крыму и Донбассе.