Эксперт прокомментировал заявление Зеленского по Крыму

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Гендиректор российского Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с РИА Новости Крым прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о намерении добиваться включения «крымского вопроса» в повестку переговоров в нормандском формате.
Эксперт прокомментировал заявление Зеленского по Крыму
  • РИА Новости

«Это заведёт ситуацию в тупик. Достижением нормандского формата было то, что вопрос Крыма был вынесен за рамки», — считает эксперт.

По его словам, попытка Зеленского вернуть тему в повестку переговоров может привести к самороспуску нормандского формата.

Мухин также выразил мнение, что Германия и Франция не поддержат инициативу президента Украины.

Ранее Зеленский заявил, что выступает против военного положения и военного решения в Крыму и Донбассе.

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