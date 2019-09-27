Продукты развития: Медведев поручил изменить состав потребительской корзины

Правительство проработает изменения потребительской корзины, которые позволят «сформировать полноценный рацион здорового питания различных групп населения». Такое поручение дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Ранее он отмечал, что необходимо уйти от понятия минимального набора продуктов и перейти к базовому. Глава кабмина также подписал другие поручения, касающиеся в том числе преобразований в системе общественного питания, финансирования медицинских программ и регулирования договоров арендного жилья.

В России изменятся правила работы предприятий общественного питания. Так, до 15 октября Роспотребнадзор, Минэкономразвития и Министерство промышленности и торговли должны будут разработать проект эксперимента в некоторых российских регионах по ограничению числа проверок. Соответствующие поручения дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В разработке планов ведомствам помогут уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов и ведущие деловые объединения. Эксперимент планируется провести в Москве, Республике Татарстан и Калининградской области.

В те же сроки Роспотребнадзор, Минэкономразвития, Минюст и Минпромторг должны будут подготовить план по пересмотру Санитарно-эпидемиологических норм (СанПиН) и переходу к применению технических регламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Посетители в кафе

РИА Новости

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Эти поручения, а также восемь других были подготовлены по итогам участия Медведева в программе «Диалог» телеканала «Россия 24» 11 сентября. Помимо представителей правительства, там также были бизнесмены и эксперты. Главная тема — способы достижения национальных целей развития.

Вопрос о правовом регулировании в сфере общепита поднял президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Он обратил внимание на слишком большое число нормативов, действующих в сфере общественного питания, в результате чего возникает риск закрытия ресторана на 90 дней из-за старых формальностей, от чего страдает инвестиционный климат.

В свою очередь, Медведев рассказал о так называемой регуляторной гильотине, вследствие которой были отменены почти 20,5 тыс. устаревших законодательных актов и норм. Также глава кабмина упомянул о специальной книге, подготовленной Минэкономразвития, которая устанавливает единые правила.

«Нам действительно нужно перейти к совершенно другим началам контрольной деятельности, такой именно человеческой контрольной деятельности, которая в интересах потребителя, а не в интересах контрольных организаций, у которых чем больше проверок, тем больше, соответственно, за это и премируют — ведь за это так или иначе поощряют», — подчеркнул Медведев.

Провести в Москве, Татарстане и Калининграде эксперимент по сокращению избыточных проверок предложил ресторатор Сергей Миронов. Медведев идею одобрил.

«Если мы посмотрим возможности пилотного применения новых подходов, это было бы неплохо. Тем более, ещё раз подчёркиваю, мы самым внимательным образом относимся к тому, что сейчас делают регионы», — согласился премьер-министр.

Снятие этих норм благотворно скажется на предпринимателях, убеждён эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев. Вместе с тем он отметил, что проведение эксперимента позволит проверить, как подобное ослабление воспримут потребители.

«Всегда, когда отменяются какие-то нормы, которые кому-то кажутся абсурдными и ненужными, необходимо экспертное мнение. Когда речь идёт продуктах питания, мы понимаем, что сейчас широкие нормы в связи с ГОСТами, техническими условиями изготовления продукции — всегда есть много вопросов и нареканий. Когда речь идёт об отмене мер, которые контролируют качество продукции, безопасность, я полагаю, надо подумать много раз. Хорошо, что это пока в порядке эксперимента. Он покажет», — сказал он RT.

В то же время саму «регуляторную гильотину» эксперт оценил положительно. По словам Беляева, проведение ревизии в сфере правового регулирования давно назрело.

Дмитрий Медведев в прямом эфире программы «Диалог»

© Александр Астафьев

«Правильнее переходить к базовому набору»

Медведев также поручил Минэкономразвития России, Минтруду, Минфину и Роспотребнадзору проработать постепенный переход с 2021 года к новой потребительской корзине. Она должна обеспечить «полноценный рацион здорового питания различных групп населения».

Научный руководитель центра питания, биотехнологий и безопасности пищи поднял этот вопрос в ходе программы «Диалог» с участием Медведева. Премьер-министр отметил, что на данный момент в корзину входит минимальный набор, а необходимо включать в него базовые продукты.

«У нас есть минимальный набор, но правильнее переходить именно к базовому набору, который является основой для нормального рациона современного человека, ведущего определенный образ жизни. И вот именно такую модель нам и нужно создать. Не скрою, конечно, что это стоит денег, потому что вот этот базовый набор должен быть лучше, чем минимальный, это само собой разумеется. Здесь нельзя подменять понятия», — сказал Медведев.

Глава правительства также отметил, что в каждом регионе есть своя специфика питания, где необходимо учитывать местные привычки и традиции.

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Повысив стоимость потребительской корзины, правительство определит часть населения, чей достаток был незначительно выше прожиточного минимума, в категорию малообеспеченных, отметил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. В связи с этим возникает вопрос финансовой помощи им из бюджета, подчеркнул он в разговоре с RT.

«Здесь вопрос в том, какую корзину сможет оплатить бюджет. Если мы резко её увеличим, значит, резко увеличится стоимость потребительской корзины. Прожиточный минимум сейчас 11 185 рублей, и вполне возможно, что без увеличения заработных плат и пособий часть людей, которые стоят чуть выше границы прожиточного минимума, окажутся ниже. Но я думаю, что бюджет выдержит эти повышения и правительство пойдёт на изменение корзины», — пояснил он.

Накрытый стол во время празднования Дня города в Грозном

РИА Новости

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«Это должно происходить быстро»

В отдельный блок можно выделить сразу четыре поручения, которые касаются системы здравоохранения. Так, в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования должны быть увеличены средства на дорогостоящие диагностические исследования. В 2020 году на эти цели будет дополнительно выделено не менее 12,7 млрд рублей.

Говоря об этом в программе «Диалог», Медведев отметил, что это относится в первую очередь к онкологии и сердечно-сосудистым заболеваниям. По его словам, необходимо сфокусироваться над том, чтобы диагностика проводилась сразу и людям «не говорили приезжать через месяц куда-то там».

«Это должно происходить быстро и давать быстрый ответ. И конечно, именно на это нам и нужно в настоящий момент направить наши усилия. Подумать, каким образом это достимулировать. Не говоря уже о подготовке сейчас общей модели работы в нашей стране первичной помощи», — подчеркнул премьер-министр.

Помимо диагностики, правительство также дополнительно выделит 14,5 млрд рублей на обеспечение лекарствами тех, кто перенёс острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркты, острые сердечно-сосудистые заболевания и операции на сосудах. Эта программа будет действовать в 2020—2022 годах.

«Человек прошёл через эту операцию, она прошла успешно (она иногда и не очень сложная), но потом начинается выхаживание. И это требует постоянного получения таблеток. На эти таблетки у человека денег нет, а медицина эти таблетки не обеспечивает. Надо нам и этим заняться», — пояснил Медведев 11 сентября.

Минпромторг и Минздрав должны будут предложить изменения по порядку ввоза в Россию наркотических и психотропных препаратов, необходимых по медицинским показаниям и производство которых пока не налажено в России. Также должны будут измениться правила выписки и назначения этих лекарств.

Ещё одно поручение касается родовых сертификатов. Правительство должно увеличить их стоимость на 2020—2022 годы до 12 тыс. рублей. Это призвано помочь профилактике абортов, уменьшив их число. По словам Медведева, увеличение стоимости сертификата позволит включить в него оказание психологической помощи.

Другое поручение главы правительства относится к национальному проекту «Демография», а именно к федеральному проекту «Старшее поколение». Согласно ему, кабмин должен будет разработать мероприятия по обучению пожилых людей пользоваться информационными и компьютерными технологиями.

«Использование цифровых технологий, возможность активного вовлечения людей старшего поколения в трудовую деятельность и решение целого ряда социальных задач — просто нужно лучшим образом предусматривать в этих (национальных. — RT) программах и, конечно, посчитать возможные ресурсы, которые на это потребуются», — подчёркивал Медведев.

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

Арендное жильё

Также было дано поручение, которое касается развития законодательства в сфере аренды жилья. Минстрой, Минэкономразвития и АО «ДОМ.РФ» должны будут предложить проекты по совершенствованию правового регулирования заключения и исполнения договоров аренды.

«Нам нужно кое-что изменить в регулировании договора аренды жилья, потому что в основном наше жилищное законодательство всегда было ориентировано на договор социального найма или отношения, связанные просто с собственностью на жильё», — пояснял ранее Медведев.

По его мнению, следует развивать строительство арендного жилья, которое позволит увеличить мобильность населения страны.