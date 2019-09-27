Медведев поручил поменять потребительскую корзину

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил внести изменения в потребительскую корзину.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Министерству труда и социальной защиты вместе с рядом других ведомств поручено проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 года к формированию потребительской корзины, исходя из базового набора продуктов, которые позволят обеспечить полноценный рацион здорового питания для различных групп населения.

Ранее сообщалось, что правительство России предложило повысить сумму прожиточного минимума пенсионеров в 2020 году с 8846 до 9311 рублей. Об этом сообщается в проекте документа о бюджетных выплатах на предстоящий год.