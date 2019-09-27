Медведев поручил поменять потребительскую корзину

Короткая ссылка
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил внести изменения в потребительскую корзину.
Медведев поручил поменять потребительскую корзину
  • РИА Новости

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства. 

Министерству труда и социальной защиты вместе с рядом других ведомств поручено проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 года к формированию потребительской корзины, исходя из базового набора продуктов, которые позволят обеспечить полноценный рацион здорового питания для различных групп населения.

Ранее сообщалось, что правительство России предложило повысить сумму прожиточного минимума пенсионеров в 2020 году с 8846 до 9311 рублей. Об этом сообщается в проекте документа о бюджетных выплатах на предстоящий год. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить