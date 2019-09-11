Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины». Об этом он сообщил в программе «Диалог» в эфире канала «Россия-24».

«Я буквально сегодня, перед тем как встретиться с вами, подписал поручение о том, что акты СССР и РСФСР должны прекратить своё действие до конца этого года, точнее — с 1 января следующего года», — сказал Медведев.

По его словам, совокупность советских актов создаёт тяжёлые условия для работы.

В начале июня Медведев утвердил дорожную карту по реализации механизма «регуляторной гильотины».

В начале февраля Медведев поручил своему заместителю Константину Чуйченко разработать дорожные карты по реализации механизма «регуляторной гильотины» в отдельных сферах государственного контроля.

В конце февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин призвал органы власти до 2021 года пересмотреть все нормативно-правовые акты, сдерживающие развитие российского бизнеса.