Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
- РИА Новости
«Я буквально сегодня, перед тем как встретиться с вами, подписал поручение о том, что акты СССР и РСФСР должны прекратить своё действие до конца этого года, точнее — с 1 января следующего года», — сказал Медведев.
По его словам, совокупность советских актов создаёт тяжёлые условия для работы.
В начале июня Медведев утвердил дорожную карту по реализации механизма «регуляторной гильотины».
В начале февраля Медведев поручил своему заместителю Константину Чуйченко разработать дорожные карты по реализации механизма «регуляторной гильотины» в отдельных сферах государственного контроля.
В конце февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин призвал органы власти до 2021 года пересмотреть все нормативно-правовые акты, сдерживающие развитие российского бизнеса.