Медведев утвердил дорожную карту «регуляторной гильотины»

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил дорожную карту по реализации механизма «регуляторной гильотины».
Медведев утвердил дорожную карту «регуляторной гильотины»
  • РИА Новости

«Планом, в частности, предусматривается подготовка нового закона о контрольно-надзорной деятельности, новой структуры нормативного регулирования для каждой сферы общественных отношений или вида контроля, актуализация и систематизация обязательных требований, в том числе в отдельных сферах», — говорится в сообщении на сайте правительства.

В начале февраля Медведев поручил своему заместителю Константину Чуйченко разработать дорожные карты по реализации механизма «регуляторной гильотины» в отдельных сферах государственного контроля. 

В конце февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин призвал органы власти до 2021 года пересмотреть все нормативно-правовые акты, сдерживающие развитие отечественного бизнеса.

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