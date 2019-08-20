Титов предложил доработать законопроекты о «регуляторной гильотине»

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил вице-премьеру — руководителю аппарата правительства Константину Чуйченко отзыв на законопроекты «Об обязательных требованиях» и «О государственном контроле (надзоре)», подготовленные в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности («регуляторная гильотина»).

Как сообщает ТАСС, эксперты аппарата уполномоченного в целом поддержали проекты, но отметили необходимость доработки из-за «ряда фундаментальных недостатков».

В июне премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил дорожную карту по реализации механизма «регуляторной гильотины».

В конце февраля в послании Федеральному собранию российский президент Владимир Путин призвал органы власти до 2021 года пересмотреть все нормативно-правовые акты, сдерживающие развитие отечественного бизнеса.