Титов предложил доработать законопроекты о «регуляторной гильотине»

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Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил вице-премьеру — руководителю аппарата правительства Константину Чуйченко отзыв на законопроекты «Об обязательных требованиях» и «О государственном контроле (надзоре)», подготовленные в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности («регуляторная гильотина»).

Как сообщает ТАСС, эксперты аппарата уполномоченного в целом поддержали проекты, но отметили необходимость доработки из-за «ряда фундаментальных недостатков».

В июне премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил дорожную карту по реализации механизма «регуляторной гильотины».

В конце февраля в послании Федеральному собранию российский президент Владимир Путин призвал органы власти до 2021 года пересмотреть все нормативно-правовые акты, сдерживающие развитие отечественного бизнеса.

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