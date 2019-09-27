Медведев поручил увеличить стоимость родового сертификата в 2020 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам предусмотреть в бюджете на 2020 год повышение стоимости родового сертификата до 12 тыс. рублей.

Отмечается, что данное поручение стало итогом общения с бизнесменами и экспертами в рамках программы «Диалог» телеканала «Россия 24».

В тексте говорится, что средства будут выделены «с целью финансирования оплаты помощи беременным женщинам для профилактики прерывания беременности».

Ранее сообщалось, что, согласно данным Росстата в России в 2018 году большинству женщин, родивших первого ребёнка, было 26 лет. Второго ребёнка чаще всего рожали женщины в 30 лет, третьего — в 31 год, четвёртого — в 33 года. Пятого и последующих детей чаще всего рожали 34-летние россиянки. Также сообщалось, что пять 17-летних девушек родили по пятому ребёнку.

Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог Евгения Балашова в беседе с НСН прокомментировала данные Росстата.