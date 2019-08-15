Врач прокомментировала данные о многодетных 17-летних россиянках

Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог Евгения Балашова в беседе с НСН прокомментировала данные Росстата о том, что в 2018 году пять 17-летних девушек родили по пятому ребёнку.

«Конечно, это рекордсменки, родившие по пятеро детей. Не исключаю, что это были многоплодные беременности. В юном возрасте это возможно, но всё равно это колоссальная нагрузка на неокрепший организм», — заявила она.

По её словам, таким девушкам потребуется длительное восстановление.

В свою очередь, директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский в беседе с URA.RU отметил, что ранний возраст рождения первого ребёнка практически не зависит от уровня жизни.

«До 1990-х годов большой вклад вносила возрастная группа 15—19 лет. Сейчас даже она потеряла прежние значения, и её вклад в общую рождаемость снизился», — сообщил он.

Как добавил эксперт, регионы, где несовершеннолетние становятся матерями, в настоящее время являются исключениями.

Ранее сообщалось, что матерями также стали четыре 12-летние девочки, подростки старше на год родили 34 ребёнка.