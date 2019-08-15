Пять 17-летних россиянок родили в 2018 году по пятому ребёнку

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В России в 2018 году пять 17-летних девушек родили по пятому ребёнку. Об этом говорится в отчёте Росстата, с которым ознакомился RT.
Пять 17-летних россиянок родили в 2018 году по пятому ребёнку
  • © РИА Новости

Матерями также стали четыре 12-летние девочки, подростки старше на год родили 34 ребёнка.

Согласно отчёту, ещё 190 14-летних девушек родили первого ребёнка, ещё четыре в этом возрасте — уже второго.

Ранее сообщалось, что, согласно данным Росстата, с которыми ознакомился RT, в России в 2018 году большинству женщин, родивших первого ребёнка, было 26 лет.

Второго ребёнка чаще всего рожали женщины в 30 лет, третьего — в 31 год, четвёртого — в 33 года.

Пятого и последующих детей чаще всего рожали 34-летние россиянки. 

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал данные Росстата, согласно которым в России в 2018 году большинству женщин, родивших первого ребёнка, было 26 лет. По его словам, чтобы женщина могла как можно раньше начать реализовывать свою материнскую функцию, нужно, чтобы она была уверена в том, что будет социально защищена, что сохранит работу.

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