Медведев поручил проработать вопрос изменения правил работы общепита

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до 15 октября подготовить предложения по проведению эксперимента в ряде регионов страны по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита.

Отмечается, что эксперимент, старт которого запланирован на 1 января 2020 года, пройдёт в Москве, Республике Татарстан, Калининградской области.

В этом же поручении указывается на необходимость подготовить предложения по переходу к применению в сфере организации питания требований, установленных техническими регламентами Евразийского экономического союза.

Ранее Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».

В январе российский премьер, выступая на Гайдаровском форуме, на примере санитарно-эпидемиологических требований по приготовлению омлета в организациях общественного питания рассказал об абсурдности ряда норм для бизнеса.

Юрист и адвокат Тимур Маршани в беседе с ФАН прокомментировал поручение премьер-министра России Дмитрия Медведева о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».