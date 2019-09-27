Медведев поручил проработать вопрос изменения правил работы общепита

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до 15 октября подготовить предложения по проведению эксперимента в ряде регионов страны по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита.
Медведев поручил проработать вопрос изменения правил работы общепита
  • РИА Новости

Отмечается, что эксперимент, старт которого запланирован на 1 января 2020 года, пройдёт в Москве, Республике Татарстан, Калининградской области.

В этом же поручении указывается на необходимость подготовить предложения по переходу к применению в сфере организации питания требований, установленных техническими регламентами Евразийского экономического союза.

Ранее Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины». 

В январе российский премьер, выступая на Гайдаровском форуме, на примере санитарно-эпидемиологических требований по приготовлению омлета в организациях общественного питания рассказал об абсурдности ряда норм для бизнеса.

Юрист и адвокат Тимур Маршани в беседе с ФАН прокомментировал поручение премьер-министра России Дмитрия Медведева о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».

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