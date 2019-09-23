«Принят ряд кадровых решений»: в МВД наказали 11 полицейских после дела о насилии над несовершеннолетней в Анапе

Одиннадцать полицейских наказаны после инцидента в Анапе с принуждением несовершеннолетней к действиям сексуального характера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. Так, четверых сотрудников патрульно-постовой службы уволили. Также своих должностей лишились начальник ОВД по Анапе и его заместитель. Кроме того, выговор объявили двум сотрудникам руководящего состава краснодарского главка МВД. Напомним, что Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 133 УК РФ («Понуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера»).

Одиннадцать сотрудников полиции понесли наказание после инцидента с сотрудниками патрульно-постовой службы Анапы, которые принудили 17-летнюю девушку к действиям сексуального характера. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

«На сегодняшний день уже принят ряд кадровых решений в отношении 11 полицейских. Четверо сотрудников патрульно-постовой службы полиции уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. К строгой дисциплинарной ответственности привлечены их непосредственные руководители», — приводит текст сообщения ТАСС.

Своей должности лишился начальник ОМВД России по городу Анапе и его заместитель по охране общественного порядка.

При этом ещё один заместитель получил предупреждение о неполном служебном соответствии. Вдобавок строгий выговор объявлен двум должностным лицам из руководящего состава ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Инцидент в Витязево

Напомним, что 26 августа следственный отдел города Анапы Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 133 УК Российской Федерации («Понуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера») в отношении двух сотрудников патрульно-постовой службы ОМВД России. Инцидент произошёл на пляже Витязево.

«По версии следствия, полицейские за непривлечение несовершеннолетней к административной ответственности понудили последнюю к половому сношению. В результате девушка согласилась на требования фигурантов», — говорится в сообщении ведомства.

Источник «Комсомольской правды», знакомый с ситуацией, изложил схожую версию событий. По его словам, полицейские обнаружили на пляже несовершеннолетнюю девушку, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, после чего предложили ей пройти на пост для составления административного протокола.

«Испугавшись возможных неприятностей на сборах, девушка сама предложила указанным сотрудникам полиции об этом никому не сообщать за вступление с ней в половую связь», — заявлял источник издания.

При этом в крови у пострадавшей якобы обнаружили 0,59 промилле алкоголя.

Позднее в мэрии Анапы сообщили о третьем полицейском — фигуранте дела. При этом всех троих уволили со службы. Как отмечал глава города-курорта Юрий Поляков, «скрывать и замалчивать» такие происшествия никто не собирается.

«Но вопиющий случай в Витязево не должен бросать тень на всю полицию города! Здесь работает много профессионалов, опытных и порядочных сотрудников. А негодяи обязательно должны понести наказание по всей строгости закона!» — пояснял градоначальник.

Курортный посёлок Витязево в составе города Анапа

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Как добавил заместитель начальника ОМВД по Анапе Дмитрий Коркишко, все трое бывших полицейских помещены в Следственный изолятор. Позднее в отношении двух из них избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Изучением дела также занялся аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Краснодарском крае. Кроме того, в Кремле назвали данную ситуацию «возмутительной и недопустимой».

«Упомянутые случаи изнасилования абсолютно неприемлемы, отвратительны, но не нужно это связывать с полицейскими. Преступления совершают, если это доказано судом, граждане», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Добавим, что аналогичный эпизод имел место 22 августа в Екатеринбурге, где троих полицейских обвинили в изнасиловании девушки 1997 года рождения в служебном автомобиле.

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Что известно о пострадавшей

Сразу после инцидента в Анапе ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщал, что пострадавшей оказалась несовершеннолетняя волейболистка из спортивно-оздоровительного комплекса «Волейград». Девушка выступала за команду Московской области в финальном этапе соревнований по пляжному волейболу.

Вместе с тем, по данным издания «Комсомольская правда», пострадавшей оказалась 17-летняя спортсменка из Липецка, игрок юношеской сборной России по волейболу. В Анапе она находилась на сборах.

В материале портала также указывалось, что тренеры считают её талантливой волейболисткой, которая между тем «не отличается прилежным поведением».

При этом сообщается, что она уже является чемпионкой Европы, мира и победительницей юношеских Олимпийских игр 2018 года.