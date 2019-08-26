Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции в Анапе, они подозреваются в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, пишет ТАСС со ссылкой на СК России по Краснодарскому краю.

«Уголовное дело по части 2 статьи 133 УК России («Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней») возбуждено в отношении двух сотрудников полиции города Анапы. Потерпевшей 17,5 года», — говорится в сообщении.

По данным источника агентства, инцидент произошёл в ночь на 26 августа в посёлке Витязево под Анапой: сотрудники правоохранительных органов надругались над несовершеннолетней волейболисткой, которая выступала за команду из Подмосковья.

Как передаёт kp, на пляже полицейские увидели несовершеннолетнюю девушку с парнем, последнего отпустили, а девушке пригрозили, после чего склонили её к сексу.

Позднее, по некоторой информации, они отвезли девушку в спортивный комплекс «Волей Град», куда она приехала на сборы.

«Дело находится на контроле у начальника кубанского главка, назначена проверка. Сотрудников полиции уволили», — приводится сообщение ГУ МВД России по региону.

22 августа стало известно о задержании в Екатеринбурге троих сотрудников полиции, которых обвиняют в изнасиловании женщины в служебном автомобиле.