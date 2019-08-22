В Екатеринбурге по делу об изнасиловании задержаны трое полицейских

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В Екатеринбурге задержали троих сотрудников полиции, им предъявлено обвинение в изнасиловании женщины в служебном автомобиле. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.
В Екатеринбурге по делу об изнасиловании задержаны трое полицейских
  • © РИА Новости

По версии следствия, в ночь на 18 августа полицейские, находясь в служебной машине, действуя группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия и ограничивая свободу потерпевшей 1997 года рождения, «совершили в отношении неё изнасилование и иные действия сексуального характера».

Как отмечается, СК обратился в суд с просьбой заключить задержанных под стражу.

В МВД России заявили, что сотрудники Главного управления собственной безопасности ведомства направлены в регион для проверки данных об изнасиловании девушки полицейскими, передаёт РИА Новости.

Осенью 2018 года суд Уфы заключил под стражу трёх экс-сотрудников полиции по подозрению в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя.

Инцидент произошёл в ночь на 30 октября.

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