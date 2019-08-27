Краснодарский омбудсмен изучает дело о насилии над 17-летней в Анапе

Аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Краснодарском крае изучает данные по делу сотрудников полиции Анапы, которые подозреваются в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям.

Как сообщила детский омбудсмен на Кубани Татьяна Ковалёва, соответствующие запросы сделаны в правоохранительные органы, передаёт ТАСС.

«Ожидаем, когда можно будет получить более подробную информацию и заниматься дальше этим вопросом, обратная связь пока не получена. Мы находимся на связи с этими структурами, Следственный комитет занимается», — сказала она.

По её словам, родственники девушки в аппарат омбудсмена пока не обращались.

Ранее СК возбудил дело в отношении двух сотрудников полиции в Анапе. Они подозреваются в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям.

По некоторым данным, инцидент произошёл в ночь на 26 августа в посёлке Витязево под Анапой: полицейские надругались над несовершеннолетней волейболисткой, которая выступала за команду из Подмосковья.

Как отметили в МВД России по региону, сотрудники были уволены из органов внутренних дел.

Подозреваемые были помещены в следственный изолятор.