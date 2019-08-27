В Анапе поместили в СИЗО экс-полицейских по делу о принуждении к сексу

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Заместитель начальника ОМВД по Анапе Дмитрий Коркишко заявил, что трое бывших полицейских, подозреваемых в принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, помещены в следственный изолятор.
В Анапе поместили в СИЗО экс-полицейских по делу о принуждении к сексу
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«В настоящее время трое сотрудников полиции уволены, они помещены в следственный изолятор», — приводит пресс-служба горадминистрации слова Коркишко.

Уточняется, что данные сотрудники были «прикомандированы в Анапу».

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции в Анапе, они подозреваются в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям.

22 августа стало известно о задержании в Екатеринбурге трёх сотрудников полиции, которых обвиняют в изнасиловании женщины в служебном автомобиле.

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