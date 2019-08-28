В Анапе арестовали экс-полицейских по делу о принуждении к сексу

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Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки.
В Анапе арестовали экс-полицейских по делу о принуждении к сексу
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевую прокуратуру.

«Суд избрал в отношении двоих полицейских меру пресечения в виде заключения под стражу», — указали в пресс-службе.

Уточняется, что они проведут под стражей как минимум два месяца.

Ранее СК возбудил дело в отношении двух сотрудников полиции в Анапе, которых подозревают в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям. 

Позднее сотрудники были уволены из органов внутренних дел.

В Кремле уже прокомментировали произошедшее.

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