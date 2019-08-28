В Анапе арестовали экс-полицейских по делу о принуждении к сексу
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевую прокуратуру.
«Суд избрал в отношении двоих полицейских меру пресечения в виде заключения под стражу», — указали в пресс-службе.
Уточняется, что они проведут под стражей как минимум два месяца.
Ранее СК возбудил дело в отношении двух сотрудников полиции в Анапе, которых подозревают в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям.
Позднее сотрудники были уволены из органов внутренних дел.
В Кремле уже прокомментировали произошедшее.