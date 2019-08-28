В Кремле прокомментировали инцидент с полицейскими в Анапе

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В Кремле считают отвратительными инциденты в Анапе и Екатеринбурге, где сотрудников полиции подозревают в изнасилованиях. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали инцидент с полицейскими в Анапе
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Упомянутые вами случаи изнасилования абсолютно неприемлемы, отвратительны, но не нужно это связывать с полицейскими. Преступления совершают, если это доказано судом, граждане», — сказал он.

Как отметил Песков, подобные действия «граждан против других граждан» являются возмутительными и недопустимыми.

«Здесь наказание должно находить того, кто этот проступок совершил», — заявил он.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, что полицейские угрожали оружием, он призвал дождаться результатов соответствующих разбирательств.

«Мы с вами не можем объективно говорить, угрожали ли они, чем они угрожали и какие именно обстоятельства того или иного происшествия. Наверняка это нужно выяснять в результате соответствующего разбирательства», — добавил он.

Ранее СК возбудил дело в отношении двух сотрудников полиции в Анапе, которых подозревают в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям. 

Позднее сотрудники были уволены из органов внутренних дел.

22 августа стало известно о задержании в Екатеринбурге троих полицейских, которых обвиняют в изнасиловании женщины в служебном автомобиле.

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