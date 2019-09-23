На Кубани наказали 11 полицейских из-за дела о принуждении к сексу
- РИА Новости
Как отмечается, своих постов лишились четверо сотрудников ППС, глава ОМВД по Анапе и его заместитель.
Кроме того, дисциплинарные наказания применены к начальникам полицейских, замешанных в происшествии.
В числе наказанных также два должностных лица из руководства управления МВД по региону.
В конце августа суд арестовал двух бывших полицейских по данному делу.
Если их вина будет доказана, им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.