На Кубани наказали 11 полицейских из-за дела о принуждении к сексу

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В Краснодарском крае 11 полицейских понесли наказание после инцидента с принуждением 17-летней волейболистки к действиям сексуального характера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
На Кубани наказали 11 полицейских из-за дела о принуждении к сексу
  • РИА Новости

Как отмечается, своих постов лишились четверо сотрудников ППС, глава ОМВД по Анапе и его заместитель.

Кроме того, дисциплинарные наказания применены к начальникам полицейских, замешанных в происшествии.

В числе наказанных также два должностных лица из руководства управления МВД по региону.

В конце августа суд арестовал двух бывших полицейских по данному делу.

Если их вина будет доказана, им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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