Не будничный вопрос: Москалькова оценила идею четырёхдневной рабочей недели в России

Для перехода к четырёхдневной рабочей неделе необходимо провести соответствующие мониторинговые исследования. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Ранее в Госдуме сообщили о намерении обсудить эту идею с правительством, профсоюзами и работодателями. Инициатива предусматривает сокращение трудовых часов при сохранении прежнего уровня зарплат.

Для внедрения в России четырёхдневной рабочей недели необходимо провести специальные исследования. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести мониторинговые исследования. Но я не уверена, что эта идея сегодня без специальных исследований может быть внедрена», — приводит слова Москальковой РИА Новости.

На данный момент в России действует пятидневная, 40-часовая рабочая неделя. Ранее, 11 сентября, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума обсудит переход к четырём рабочим дням.

«Возможно в ближайшее время проведение обсуждения с участием всех сторон социального партнёрства (правительства, профсоюзов и работодателей) вопросов развития трудового законодательства РФ, улучшения условий труда граждан нашей страны, увеличения количества оплачиваемого свободного времени и по результатам дискуссии подготовить соответствующие законопроекты», — отметил он.

Володин пояснил, что рабочее время может сокращаться в результате роботизации и информатизации. По его словам, развитые государства уже идут в этом направлении и существует различные варианты реализации подобной идеи — как переход на четырёхдневную неделю, так и сокращение рабочих часов каждый день.

«Весьма вероятно, что будущее за четырёхдневной неделей»

Напомним, широкое обсуждение идеи о четырёхдневной рабочей недели началось после выступления премьер-министра России Дмитрия Медведева на Международной конференции труда в Женеве в начале июня. Тогда глава кабмина допустил, что в будущем установится четырёхдневный график.

«Весьма вероятно, что будущее — за четырёхдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта», — сказал он.

После этого заявления ВЦИОМ провёл социологический опрос, согласно результатам которого почти половина россиян выступила против этой идеи, а в её поддержку высказались только 29% опрошенных. 67% респондентов сочли, что сокращение трудовой неделе приведёт к упадку производства, а 53% опасаются, что вырастут цены и упадут зарплаты.

«Перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян. Страхи в основном связаны с вероятным сокращением получаемого дохода, что критично прежде всего для самых бедных и уязвимых слоев населения — пенсионеров и селян», — прокомментировал итоги исследования глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

Дмитрий Медведев

РИА Новости

© Александр Астафьев

Изменения в трудовом законодательстве

Идея сокращения трудовой недели изначально предполагает, что доходы работающего населения сокращаться не будут. Речь идёт о повышении производительности, при которой отпадает необходимость работать дополнительные часы.

«Это должно сопровождаться ростом производительности труда с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется», — подчёркивал Медведев.

Впоследствии, спустя два месяца после опроса ВЦИОМ, социологическое исследование сервиса по поиску работы Superjob показало, что уменьшение рабочих часов поддерживают почти 50% россиян.

«Практически каждый второй опрошенный (49%) инициативу премьера поддерживает, 31% — против сокращения рабочей недели. Каждый пятый (20%) затруднился с ответом», — приводит ТАСС результаты опроса.

Тогда же, вновь вернувшись к этой теме, Медведев отметил необходимость изменений в трудовом законодательстве.

«Очевидно, что нам тоже нужно думать об изменениях в трудовом законодательстве на будущее, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удалённый труд и гибкий график работы, а также, в перспективе, может быть, и переход к четырёхдневной рабочей неделе», — сказал глава правительства.

Медведев подчеркнул, что при сокращении трудовой недели необходимо, чтобы и работодатель получил рост производительности, а сотрудники сохранили те зарплаты, которые у них есть.

Об условиях для перехода к четырёхдневной рабочей недели говорил и министр экономического развития России Максим Орешкин. На полях Восточного экономического форума во Владивостоке он отметил, что необходим рост производительности труда и достижение более высоких доходов населения.

В свою очередь, глава Минтруда Максим Топилин считает идею перехода на четырёхдневную неделю «абстракцией».