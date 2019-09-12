Москалькова прокомментировала идею о сокращении рабочей недели

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что сокращение рабочей недели до четырёх дней вряд ли может быть внедрено без специальных, мониторинговых исследований,

«Чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести мониторинговые исследования», — цитирует РИА Новости ответ Москальковой на вопрос о том, не приведёт ли введение сокращённой рабочей недели к более интенсивному труду.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин оценил перспективы перехода на четырёхдневную рабочую неделю.

23 августа, опрос, проведённый сервисом по поиску работы Superjob, показал, что идею перехода на четырёхдневную рабочую неделю поддерживает почти 50% россиян.