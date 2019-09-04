Орешкин назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
- РИА Новости
«Главным условием изменения в трудовом законодательстве является в первую очередь на первом этапе достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда», — цитирует Орешкина ТАСС.
Он отметил, что это уже откроет возможность для практической дискуссии.
При этом глава Минэкономразвития отказался обозначить возможные сроки, призвав решать задачи поэтапно.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что переход на короткую неделю возможен, но не «сию минуту».
Согласно проведённому опросу, эту идею поддерживают почти 50% россиян.