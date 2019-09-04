Орешкин назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю

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Министр экономического развития России Максим Орешкин на полях Восточного экономического форума оценил перспективы перехода на четырёхдневную рабочую неделю. По его словам, это станет возможно при росте доходов населения.
Орешкин назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
  • РИА Новости

«Главным условием изменения в трудовом законодательстве является в первую очередь на первом этапе достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда», — цитирует Орешкина ТАСС.

Он отметил, что это уже откроет возможность для практической дискуссии.

При этом глава Минэкономразвития отказался обозначить возможные сроки, призвав решать задачи поэтапно.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что переход на короткую неделю возможен, но не «сию минуту».

Согласно проведённому опросу, эту идею поддерживают почти 50% россиян.

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