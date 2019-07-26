«Все вернулись на родину»: моряки задержанного Украиной танкера прибыли в Россию

Моряки задержанного Украиной российского танкера Nika Spirit вернулись в Россию и едут домой. Об этом сообщили в компании-судовладельце СОФ Шиппинг Менеджмент. Экипаж из 10 человек прилетел в Москву из Кишинёва. Перед вылетом из молдавской столицы Ruptly пообщалось с ними. По словам капитана танкера Ильи Дребязки, обыски и изъятие документов сотрудники СБУ не согласовывали с диппредставителями России. А старший механик судна Сергей Карпов рассказал, что правоохранителей интересовала информация о предыдущем названии судна. Сами моряки Nika Spirit узнали о нём только на территории самой Украины, сообщил Карпов. Напомним, согласно позиции Киева, ФСБ использовала это судно для перекрытия Керченского пролива во время инцидента в ноябре 2018 года. В МИД РФ произошедшее назвали продолжением провокации.

Моряки танкера Nika Spirit, который накануне задержали сотрудники Службы безопасности Украины в порту Измаила, вернулись в Россию и едут домой. Об этом сообщил представитель компании-судовладельца ФОС Шиппинг Менеджмент.

«Все моряки вернулись на родину, уже всё хорошо. Дальше каждый добирается своим ходом домой. Это 10 членов экипажа, все жители Краснодарского края», - приводит ТАСС слова представителя компании.

Экипаж прибыл в Москву из Кишинёва. Перед вылетом из молдавской столицы с моряками пообщалась съёмочная группа Ruptly. Так, капитан судна Илья Дребязка рассказал, что украинские правоохранительные органы проводили обыски, нарушая правила.

«Понятно, что судно под русским флагом — это есть территория наша, России. Как-то не согласовав ни с консулом... провели обыск, документы некоторые изъяли... Для меня это как-то немножко странно», — выразил недоумение капитан.

Старший механик танкера Сергей Карпов рассказал, что сотрудники СБУ искали информацию о предыдущем названии судна. При этом он подчеркнул, что сами моряки не знали о старом имени танкера.

«Их интересовало старое название судна. Сейчас Nika Spirit судно называется, а раньше другое было название — мы об этом не знали. Узнали только на территории Украины при оформлении. Они нам сказали, что предыдущее название другое у судна. Они нам объяснили, что этим судном перекрывали проход под мостом в Керченском проливе (Крымском. — RT)», — сказал он.

Старший помощник капитана Александр Чайкин рассказал журналистам, что в Измаил танкер зашёл для ремонта.

Карпов также сообщил, что никого из экипажа на танкере не осталось. По словам старшего механика, команда должна была поехать на поезде из Одессы до Харькова, а оттуда уже в Россию. Но затем компания-судовладелец пересмотрела своё решение и отправила моряков в Кишинёв, чтобы переправить их на самолёте в Россию.

В СБУ также рассказали о том, почему несмотря на задержание танкера, российские моряки были отпущены. Согласно публикации ведомства в Facebook, украинское следствие не нашло нарушений экипажем норм Морского права или законодательства страны.

«Во время проведения следственных действий установлено, что экипаж танкера, находившийся на борту, не нарушал нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания не установлено. Следуя украинским законам, не нарушая прав и свобод российских моряков, последним предоставлена беспрепятственная возможность возвращения домой к своим семьям», — говорится в заявлении.

Российские моряки задержанного на Украине судна в московском аэропорту Домодедово

© Sputnik/РИА Новости

«Продолжение собственной провокации»

Напомним, о задержании российского танкера сотрудниками СБУ стало известно в четверг 25 июля. В украинском ведомстве утверждают, что под названием Neyma судно принимало участие в инциденте в Керченском проливе в ноябре 2018 года — якобы его использовала ФСБ для создания помех проходу катерам военно-морских сил Украины «Бердянск» и «Никополь», а также военному буксиру «Яны Капу».

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В СБУ пояснили, что впоследствии, чтобы «скрыть» свою причастность к инциденту, судно было переименовано в Nika Spirit. Информацию о том, что танкер ранее назывался Neyma, подтверждает портал Marinetraffic. Также, согласно этим данным, он носил название Lenaneft 2070.

В России неоднократно отмечали, что корабли ВМСУ в ноябре 2018 года нарушили правила прохода через Керченский пролив и попытались прорваться через морскую границу РФ. Так, погранслужба ФСБ пыталась выйти на связь с украинскими экипажами, однако те игнорировали запросы. В результате российские пограничники задержала корабли, а также находившихся на их борту моряков и двух сотрудников СБУ.

Позже, во время обысков, на борту задержанных катеров были найдены документы, из которых следовало, что Киев отдал приказ своим морякам попытаться скрытно пройти из Чёрного в Азовское море. В Москве считают, что это была намеренная провокация с целью поднять политический рейтинг занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко. На данный момент 22 украинских моряка находятся под арестом в России.

В МИД РФ считают, что инцидент с задержанием Nika Spirit — это продолжение провокации, начатой в 2018 году.

«Это очень плохая новость. Кто-то в Киеве хочет жёсткого продолжения собственной провокации от 25 ноября. Мы будем тщательно разбираться в произошедшем», — цитирует РИА Новости замглавы внешнеполитического ведомства Григория Карасина.

Обеспокоенность в связи с задержанием танкера выразили и в ООН. Заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак призвал все стороны воздержаться от эскалации.

«Мы вновь заявляем о необходимости воздерживаться от всякого усиления действий и риторики и полностью уважать права и обязанности всех заинтересованных сторон согласно соответствующим международным документам на основе имеющихся дипломатических и правовых средств и в соответствии с уставом ООН», — сказал он в ходе брифинга.