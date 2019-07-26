Капитан рассказал подробности обыска задержанного на Украине танкера

Капитан Илья Дробязко рассказал подробности досмотра задержанного на Украине российского танкера.

По его словам, сотрудники военной прокуратуры Украины пришли на судно в 8 утра.

«Полковник военной прокуратуры показал свои удостоверения, начали проводить съёмку. Понятно, что судно под русским флагом — это есть территория наша, России. Как-то не согласовав ни с консулом... провели обыск, документы некоторые изъяли... Для меня это как-то немножко странно», — рассказал Дробязко.

Ранее он отметил, что во время задержания судна инцидентов не было, здоровье экипажа в норме.

25 июля СБУ сообщила о задержании в порту Измаил российского танкера. Позже в посольстве России в Киеве сообщили, что моряки были отпущены, но судно останется в порту.