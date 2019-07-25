Экипаж задержанного на Украине российского танкера возвращается домой

Экипаж задержанного на Украине российского танкера отправляется домой, а само судно остаётся в порту Измаила, сообщили в посольстве России в Киеве.

«Удалось подтвердить информацию о том, что экипаж по решению судовладельца отправляется домой, само судно пока остаётся в Измаиле», — сказал Интерфаксу пресс-атташе посольства Денис Голенко.

Ранее на Украине заявили, что СБУ совместно с Военной прокуратурой задержала российский танкер за «блокирование украинских кораблей в Керченском проливе».

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе телефонного разговора обсудила с уполномоченным Верховной рады по правам человека Людмилой Денисовой эти сообщения.