Москалькова обсудила с Денисовой сообщения о задержании танкера России

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе телефонного разговора обсудила с уполномоченным Верховной рады по правам человека Людмилой Денисовой информацию СМИ о задержании российского танкера в порту Измаил.
Москалькова обсудила с Денисовой сообщения о задержании танкера России
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба российского омбудсмена.

«В ходе беседы Татьяна Москалькова просила Людмилу Денисову выяснить обстоятельства задержания судна, а также состав экипажа: есть ли на борту граждане Российской Федерации», — указано в сообщении.

Также Москалькова попросила выяснить, сколько граждан России может находиться на борту, оказывается ли им консульская поддержка, не нарушаются ли их права.

При этом украинский омбудсмен пообещала, что в ближайшее время уточнит в Службе безопасности Украины эти данные.

Ранее на Украине заявили, что украинская спецслужба совместно с Военной прокуратурой задержала российский танкер за «блокирование украинских кораблей в Керченском проливе».

При этом в Министерстве иностранных дел России заявили, что в случае задержания Киевом российских моряков последствия не заставят себя ждать.

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