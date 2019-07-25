Москалькова обсудила с Денисовой сообщения о задержании танкера России
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба российского омбудсмена.
«В ходе беседы Татьяна Москалькова просила Людмилу Денисову выяснить обстоятельства задержания судна, а также состав экипажа: есть ли на борту граждане Российской Федерации», — указано в сообщении.
Также Москалькова попросила выяснить, сколько граждан России может находиться на борту, оказывается ли им консульская поддержка, не нарушаются ли их права.
При этом украинский омбудсмен пообещала, что в ближайшее время уточнит в Службе безопасности Украины эти данные.
Ранее на Украине заявили, что украинская спецслужба совместно с Военной прокуратурой задержала российский танкер за «блокирование украинских кораблей в Керченском проливе».
При этом в Министерстве иностранных дел России заявили, что в случае задержания Киевом российских моряков последствия не заставят себя ждать.