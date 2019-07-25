Москалькова обсудила с Денисовой сообщения о задержании танкера России

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе телефонного разговора обсудила с уполномоченным Верховной рады по правам человека Людмилой Денисовой информацию СМИ о задержании российского танкера в порту Измаил.

Об этом информирует пресс-служба российского омбудсмена.

«В ходе беседы Татьяна Москалькова просила Людмилу Денисову выяснить обстоятельства задержания судна, а также состав экипажа: есть ли на борту граждане Российской Федерации», — указано в сообщении.

Также Москалькова попросила выяснить, сколько граждан России может находиться на борту, оказывается ли им консульская поддержка, не нарушаются ли их права.

При этом украинский омбудсмен пообещала, что в ближайшее время уточнит в Службе безопасности Украины эти данные.

Ранее на Украине заявили, что украинская спецслужба совместно с Военной прокуратурой задержала российский танкер за «блокирование украинских кораблей в Керченском проливе».

При этом в Министерстве иностранных дел России заявили, что в случае задержания Киевом российских моряков последствия не заставят себя ждать.